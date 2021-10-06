Курс валют НБУ на 6 октября

Курс валют НБУ на 6 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 6 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 5 октября, снизился до отметки 26.42 за 1 доллар.

Евро подешевел на 27 коп до 30.65 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 14 коп до 36.01 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 28.52 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 11 коп до 6.67 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.424400 --0.148
EUR Евро 30.653600 --0.273
RUB Рубль 0.364400 --0.001
GBP Фунт стерлингов 36.007200 --0.143
CHF Швейцарский франк 28.516100 --0.222
PLN Польский злотый 6.666900 --0.106

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