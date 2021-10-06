Курс валют НБУ на 6 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 6 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 5 октября, снизился до отметки 26.42 за 1 доллар.

Евро подешевел на 27 коп до 30.65 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 14 коп до 36.01 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 28.52 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 11 коп до 6.67 за 1 польский злотый.