Курс валют НБУ на 6 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 6 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 5 октября, снизился до отметки 26.42 за 1 доллар.
Евро подешевел на 27 коп до 30.65 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.64 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 14 коп до 36.01 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 28.52 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 11 коп до 6.67 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.424400
|EUR
|Евро
|30.653600
|RUB
|Рубль
|0.364400
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.007200
|CHF
|Швейцарский франк
|28.516100
|PLN
|Польский злотый
|6.666900