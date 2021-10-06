Проблемы с регистрацией документов на недвижимость: "Дія" сбоит

Украинцы жалуются на невозможность подать строительные документы на регистрацию через приложение "Дія". При этом, говорят они, служба поддержки неделями не может решить проблемы. В частности, дело касается декларации о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта, сообщает UBR.

Параллельно с этим пользователи также отмечают и проблемы с подачей через ту же "Дію" т.н. уведомлений о начале выполнения подготовительных работ.

Также появилась информация о том, что Центры предоставления админуслуг ("ЦНАПы") прекратили прием Деклараций по амнистии в бумажном виде, так как "не знают, куда их посылать", рассказывают пользователи.

Сразу появились мошенники

На этом фоне активизировались и мошенники, которые под предлогом того, что "Дія" не работает, а самостоятельно подать документы в Госинспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ) нельзя, предлагают заказчикам взять на себя оформление подачи бумаг. Конечно же, не забесплатно.

В свою очередь, как рассказал глава ГИАГ Семен Кривонос, они ежедневно получают и прорабатывают несколько сотен заявлений, а значит – "люди подаются". При этом он все же добавил, что целесообразнее обратиться непосредственно в ГП "Дія" – к техническому администратору системы.

Что же касается бумажных деклараций, отмечает Кривонос, то с 1 октября всем "ЦНАПАм" по постановлению Кабмина №681 техадминстратор должен был предоставить доступ к электронной системе.

"Они будут принимать от людей в бумаге документы, далее сканировать в систему и передавать на рассмотрение в электронном виде нам", – подметил глава ГИАГ.

Задержки могут быть связаны с ликвидацией ГАСИ

Как рассказали в Минцифры, тут пока не видят массовых проблем с подачей заявлений на портале.

"Граждане при наличии всех необходимых данных и документов могут получить все необходимые им услуги, которые представлены на нашем сайте. Команда портала "Дія" каждый день работает над тем, чтобы гражданам было легко и удобно получать все строительные услуги, которые представлены на нашем сайте" , – говорят в пресс-службе ведомства.

Тут также отметили, что реализацией проекта занимается Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития общин и территорий. Портал "Дія" самостоятельно не подписывает и не выдает разрешительные документы.

Портал получает установленную законом документацию от заявителя, проверяет ее в реестрах и передает органам градостроительства и архитектуры или Госархстройконтроля для дальнейшего получения услуг в сфере строительства.

"В случае возникновения технических проблем у конкретных пользователей на портале работает служба поддержки, которая отвечает на все вопросы граждан, касающиеся подачи заявлений. Мы каждый день занимаемся усовершенствованием профессионализма нашей команды поддержки" , – отмечают в "цифровом" ведомстве.

При этом в Минцифры все же добавили, что задержки в середине сентября могли быть вызваны ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и организацией нового органа в сфере градостроительства и архитектуры – ГИАГ. В середине сентября работники новой инспекции прошли курсы обучения по работе в системе и были подключены к ней.

"В связи с передачей функций от Госархстройконтроля в ГИАГ услуги временно были недоступны с 10 по 16 сентября, о чем было размещено соответствующее сообщение на сайте. Хотим обратить внимание, что других органов Госархстройконтроля это ограничение не касалось и в это время услуги 101 децентрализованного органа были доступны пользователям круглосуточно" , – добавили в Минцифры.

В то же время, говорят в ведомстве, после ликвидации ГАСИ и начала работы ГИАГ с 16 сентября "ЦНАПы" могли отправлять документы в бумажной форме в адрес ГИАГ. С 1 октября "ЦНАПам" предоставлен доступ к Единой системе в сфере строительства, и они направляют в органы госархстройконтроля полученные от заказчиков документы исключительно в электронной форме.

Пеняют на органы госстройконтроля

"Дія" только получает информацию от заявителей, формирует заявку и передает в соответствующие органы. Поэтому, говорят в Минцифры, проволочки на портале чаще всего вызваны задержками с выдачей документов со стороны органов градостроительства и архитектуры и органов госархстройконтроля.

Также для устранения задержек регистрации документов в начале сентября были рассмотрены документы в порядке очередности их поступления. Это существенно уменьшило сроки рассмотрения, добавляют в ведомстве.

"В случае возникновения вопросов с подачей заявлений через "Дію", заявители могут обратиться в службу поддержки и ваш вопрос будет решен в ближайшие сроки" , – отмечают в пресс-службе.

В доказательство того, что регистрация идет сейчас должным образом, в Минцифры приводят свежие данные по принятым заявкам.

"Если посмотреть статистику по декларации о готовности объекта к эксплуатации на основании строительного паспорта, то с 13 сентября через портал "Дія" было подано 439 заявок на выдачу такой декларации" , – подчеркнули в Минцифры.

Сбои могут повторяться

Перебои в работе системы подтверждают нам и эксперты. Но тут же добавляют, что "бросаться тапками" в сторону электронных сервисов в момент существенных реформ все же преждевременно.

"Действительно, учитывая наплыв желающих получить строительный паспорт или декларацию о готовности объекта на основании стройпаспорта, в последнее время случаются перебои с работой систем. Но не забывайте, что через "Дію" еще можно подать заявку на сертификаты по классам СС2 и СС3, разрешение на проведение строительных работ, сообщение о начале подготовительных работ и о начале непосредственного строительства на основании стройпаспорта. И это речь лишь о строительном секторе" , – заметила нам эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

По ее наблюдениям, самые частые проблемы возникали на протяжении последних двух недель с подачей заявки о начале работ, с получением стройпаспорта и декларации готовности на его основании. И пока систему отлаживают, кое-какие заминки еще могут возникать.