Цукерберг ответил на обвинения в алчности Facebook

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей, сообщает РИА Новости.

Во вторник бывший топ-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США, заявив, что компания игнорировала исследования о вреде ее продукции для детей.

"В центре этих обвинений - представление, что для нас приоритетом является прибыль, а не безопасность и благополучие (пользователей). Это просто неправда" , - написал Цукерберг в Facebook.

По его заявлению, компании "глубоко небезразличны" такие вопросы, как безопасность и психическое здоровье людей.

"Многие из этих заявлений не имеют никакого смысла. Если мы хотели игнорировать исследования, почему же тогда мы создали ведущую в отрасли программу для понимания этих важных вопросов? Если мы не заботились о борьбе с вредным контентом, почему мы наняли столько людей, которые заняты этим?" , - задался риторическими вопросами Цукерберг.

Он добавил, что его "печалит", когда достижения компании представляют в плохом свете, но Facebook "продолжит попытки все делать правильно". Он также сообщил, что попросил топ-менеджеров компании заняться работой, которая должна показать публике все усилия Facebook по обеспечению безопасности пользователей.

Хауген работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.