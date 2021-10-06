Украина в НАТО и ЕС: посол напомнил ФРГ ее "темное прошлое"

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил в интервью RND, что Германия обязана помочь его стране вступить в Евросоюз и НАТО из-за «темных страниц прошлого», сообщает Газета.ru.

Дипломат указал, что Украина находится в числе государств, наиболее пострадавших от преступлений нацистов. Однако он считает, что Украина «все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти». По словам Мельника, «огромные жертвы» Украины все еще «игнорируются немецкой политикой и общественностью».

«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО» , — отметил он.

При этом посол положительно отметил участие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру. По его мнению, этот жест стал первым шагом на пути к историческому примирению двух стран.