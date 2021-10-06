В Украине из-за мощного ветра объявили штормовое предупреждение

В Украине на 6 октября объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра. Непогода ожидается во многих западных и юго-восточных областях Украины, сообщает УНИАН.

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    "6 октября в большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении Украинского гидрометцентра.

    Как сообщается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

    I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

    В Украине объявлено штормовое предупреждение / скриншот meteo.gov.ua

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