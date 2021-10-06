Johnson&Johnson подала официальную заявку на бустерную дозу

Фармацевтическая компания Johnson&Johnson подала заявку американскому регулятору с просьбой разрешить применение дополнительной дозы вакцины от COVID-19, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте компании.

«Компания Johnson&Johnson объявляет, что подала документы в Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) относительно применения дополнительной прививки вакциной собственного производства от COVID-19 лицами старше 18 лет» , - отмечается в заявлении.

В компании сообщили, что предоставили регулятору материалы исследований, которые свидетельствуют, что введение дополнительной дозы через 56 дней после основной прививки обеспечивает 94% защиты от симптоматического COVID-19. Полный эффект достигается через 14 дней после ревакцинации.

Кроме того, введение дополнительной дозы через полгода существенно увеличивает уровень антител, подчеркивают в компании. Так, через неделю их становится в девять раз больше, а через четыре недели - в 12 раз. К тому же, по данным исследований, повторная вакцина «обычно хорошо переносилась» пациентами.