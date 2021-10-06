Выбрать номерные знаки для авто можно в онлайн-режиме

Главный Сервисный центр МВД сообщил об открытии доступа к базе данных номеров. Теперь любой желающий может найти и выбрать комбинацию, которая больше всего понравится, сообщает 24 Канал.

На сайте ГСЦ МВД заработал еще один сервис "Наличие номерных знаков". Он позволяет узнать онлайн о всех доступных для закрепления номерных знаках во всех сервисных центрах МВД и найти среди них лучший для своего автомобиля.

Все возможные комбинации теперь в свободном доступе на сайте opendata.hsc.gov.ua﻿. Можно выбрать любую комбинацию. Некоторые из них требуют дополнительной платы. Максимальная стоимость – 30 тысяч грн + НДС.

Ранее аналогичный сервис позволял искать номерные знаки только из категории "платных", теперь в свободном доступе абсолютно все имеющиеся в сервисных центрах МВД номерные знаки.

Есть два варианта алгоритма поиска свободного номерного знака.

"Наличие в области" – выбрав этот критерий поиска, можно легко узнать все номерные знаки, имеющиеся в сервисных центрах МВД и ЦНАП конкретного региона с указанием их стоимости и сервисных центров МВД, где они есть в настоящее время.

Указав в поле "Поиск" номер центра МВД, можно увидеть все номерные знаки, имеющиеся именно в нем.

"Числовая комбинация" – с помощью этого критерия можно легко найти желанную комбинацию цифр номерного знака всех сервисных центров МВД и ЦНАП.

Перечень имеющихся номерных знаков обновляется в режиме реального времени, то есть после закрепления номерной знак не появится. В функционале номерные знаки не бронируются. Поэтому, собираясь в сервисный центр МВД, лучше выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций, имеющихся в нем.