Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с (президентом Украины - ред.) Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра" , - говорится в сообщении посольства Германии в Украине.

Как сообщалось, в Киеве проходят мероприятия, посвященных 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.