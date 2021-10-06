Еда, которую никогда не следует класть на верхнюю полку холодильника
Ключом к здоровому питанию является употребление широкого спектра продуктов, включая фрукты, овощи, злаки, мясо и многое другое. Но эксперты говорят, что еще один ключ к вашему хорошему здоровью – это безопасное разделение этих продуктов, чтобы они не загрязняли друг друга и не содержали вредных бактерий, сообщает WomanEL.
Есть, к примеру, одна простая ошибка при хранении продуктов, которая может привести к распространению опасных бактерий и к серьезным заболеваниям пищевого происхождения.
Никогда не кладите эту еду на верхнюю полку холодильника
Сырое мясо – одна из наиболее частых причин загрязнения пищевых продуктов, поэтому эксперты говорят, что при хранении его в холодильнике следует проявлять особую осторожность.
Храните фрукты и овощи подальше от сырого мяса, птицы и морепродуктов, а не рядом с ними. Из этих продуктов могут капать соки, в которых могут быть микробы.
Ищете другие способы предотвратить перекрестное заражение
Всегда храните мясо в оригинальной упаковке, пока не воспользуетесь им. Подумайте о том, чтобы обернуть его в дополнительный пластиковый пакет или используйте пластиковый контейнер, чтобы предотвратить утечку.
Что будет, если не сделать этого
Сырое мясо, птица и морепродукты могут содержать сальмонеллу, кишечную палочку, листерии, Clostridium Perfringens, Campylobacter и другие. По данным Johns Hopkins Medicine, они могут вызывать изнуряющие симптомы, включая спазмы желудка, лихорадку, тошноту и рвоту, диарею и многое другое.
Если вы привыкли хранить еду вместе с этими продуктами в холодильнике, вы рискуете серьезным заболеванием пищевого происхождения.