Миллиардер рассказал, как Путин помогал Януковичу стать президентом
Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев заявил, что Путин потратил большие деньги на предвыборную кампанию бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает Гордон.
"Это была довольно забавная история… Он потратил огромные деньги на предвыборную кампанию Януковича [в 2004 году]. Просто их вот так же выплевывали, из "Газпрома", оттуда, отсюда, политтехнологи… Деньги, конечно, раздерибанили.
Но вопрос не в этом: его просто не избрал народ. Но для Путина такого слова нет. Какой народ? Вопрос – либо деньги украли, либо не доплатили. Что-то пошло не так именно по этому поводу", – отметил Пугачев.