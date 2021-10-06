Цена на газ в Европе обновила рекорд - $1600

Цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов достигла нового исторического максимума, превысив 1600 долларов за тысячу кубов, сообщает Вести.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE в среду, 6 октября.

В ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, буквально через несколько минут после открытия сегодняшних торгов, превысила рекордные 1400 долларов за тысячу кубометров, показав максимум в 1606 долларов.

Напомним, 4 октября цена газа на хабе TTF в Нидерландах резко снизилась на фоне новостей о заполнении первой нитки "Северного потока – 2" после одобрения начала тестирования трубопровода Датским энергетическим агентством. Цены фьючерсов на газ опускались на 70 долларов - до 1124 долларов за тысячу кубометров.