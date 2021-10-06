Детское Евровидение-2021: кто стал финалистом Нацотбора
Национальная общественная телерадиокомпания Украины назвал имена 12 финалистов, которые уже в октябре будут бороться за право представлять нашу страну на "Детском Евровидении-2021", сообщает Сегодня.
В этот раз "Детское Евровидение-2021" состоится в Париже в концерт-холл La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена. Из 118 желающих представлять Украину на международном конкурсе жюри выбрало 12 финалистов Нацотбора.
Грищенко Арсений
Усенко Олена / Ellen Usenko
Анжелина Макфарлейн / RREALINA
Реброва Дарья
Ткачук Мария
Зинченко Дарина
Морская Вероника
Скварук София
Дорошенко Анастасия / Nana Do
Кривенко Дарина
Петрук Елизавета
Корнута Карина
Кто представит Украину на "Детском Евровидении-2021" станет известно 23 октября.
Отметим, пока Европейский вещательный союз еще не принял окончательное решение о формате проведения международного конкурса.