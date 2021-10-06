Детское Евровидение-2021: кто стал финалистом Нацотбора

Национальная общественная телерадиокомпания Украины назвал имена 12 финалистов, которые уже в октябре будут бороться за право представлять нашу страну на "Детском Евровидении-2021", сообщает Сегодня.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

В этот раз "Детское Евровидение-2021" состоится в Париже в концерт-холл La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена. Из 118 желающих представлять Украину на международном конкурсе жюри выбрало 12 финалистов Нацотбора.

Грищенко Арсений

Усенко Олена / Ellen Usenko

Анжелина Макфарлейн / RREALINA

Реброва Дарья

Ткачук Мария

Зинченко Дарина

Морская Вероника

Скварук София

Дорошенко Анастасия / Nana Do

Кривенко Дарина

Петрук Елизавета

Корнута Карина

Кто представит Украину на "Детском Евровидении-2021" станет известно 23 октября.

Отметим, пока Европейский вещательный союз еще не принял окончательное решение о формате проведения международного конкурса.