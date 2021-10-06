Турция продлила требование для туристов по тестам и вакцинации

Власти Турции продлили до конца года требование по обязательному тестированию или вакцинации иностранных туристов при въезде в страну, сообщает Avianews.

Это отображено в специальном сообщении для экипажей самолетов NOTAM A5457/21. Его выполнение обязательно для всех авиакомпаний.

Перед вылетом в Турцию у пассажира проверят наличие сертификата о полной вакцинации от COVID-19. C момента получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

Если такого документа нет, путешественник может предъявить справку о тестировании на коронавирус методом ПЦР или на антиген.

C момента сдачи ПЦР-теста до момента въезда в Турцию должно пройти не более 72 часов. Для антиген-теста срок действия составляет 48 часов. Не стоит путать тест на антиген и тест на антитела. Для въезда в Турцию действителен тест на антиген.

Также Турция допускает предъявление справки о выздоровлении от COVID-19 вместо теста или сертификата о вакцинации.

Если не показать данные документы перед вылетом, персонал у выхода на посадку может не пустить пассажира в самолет.

От данных требований освобождены дети до наступления 12 лет (ранее до наступления 6 лет) и все взрослые пассажиры, которые следуют транзитом через аэропорты Турции в третьи страны и не пересекают границу Турции.