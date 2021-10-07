Сырная лепешка на завтрак: идеальный рецепт

Если вы любите сытно поесть утром, но часто перед работой у вас мало времени на приготовление, тогда быстрый и вкусный рецепт омлета-рулета, который мы вам подготовили сегодня, точно оцените. А еще этот завтрак смело претендует стать вашим любимым, сообщает 24 Канал.

Быстро, вкусно, сытно, диетически и бюджетно. Что еще можно требовать от идеального завтрака? Все это соединилось в рецепте сырной лепешки от диетолога Андрея Невского. Готовится такой рулетик на обычной сковородке, а особых кулинарных навыков не требует.

Сырная лепешка на завтрак

Ингредиенты:

яйцо – 2 штуки;

сметана – 60 граммов;

твердый сыр – 60 граммов;

мука – 60 граммов;

зелень – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Сыр натрите на крупной терке и смешайте с яйцами. Тогда добавьте сметану и муку. Все хорошо перемешайте. Выложите тесто на сковороду, смазанную маслом, чтобы сформировался блин и пожарьте его с двух сторон под крышкой на среднем огне.





Приятного аппетита!