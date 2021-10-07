Сырная лепешка на завтрак: идеальный рецепт

Сырная лепешка на завтрак: идеальный рецепт
Фото: Рixabay

Если вы любите сытно поесть утром, но часто перед работой у вас мало времени на приготовление, тогда быстрый и вкусный рецепт омлета-рулета, который мы вам подготовили сегодня, точно оцените. А еще этот завтрак смело претендует стать вашим любимым, сообщает 24 Канал.

Быстро, вкусно, сытно, диетически и бюджетно. Что еще можно требовать от идеального завтрака? Все это соединилось в рецепте сырной лепешки от диетолога Андрея Невского. Готовится такой рулетик на обычной сковородке, а особых кулинарных навыков не требует.

Сырная лепешка на завтрак

Ингредиенты:

  • яйцо – 2 штуки;
  • сметана – 60 граммов;
  • твердый сыр – 60 граммов;
  • мука – 60 граммов;
  • зелень – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сыр натрите на крупной терке и смешайте с яйцами. Тогда добавьте сметану и муку. Все хорошо перемешайте.
  2. Выложите тесто на сковороду, смазанную маслом, чтобы сформировался блин и пожарьте его с двух сторон под крышкой на среднем огне.


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Приятного аппетита!

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