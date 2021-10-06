Болит голова на смену погоды: как избавиться от боли

Вас иногда мучают головные боли на смену погоды? Значит, есть вопросы к сосудам. Они слабые, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева. Она рассказала, что делать, чтобы укрепить сосуды.

Конечно, начать надо с питания. Исключить большое количество сахара, от него сосуды становятся хрупкими и ломкими. Кстати, повышение ЛПНП может сигнализировать о проблемах с сосудами. Липиды низкой плотности - это строительный материал для сосудов. Если их много, то значит, есть спрос.

Трансжиры - тоже бич наших сосудов. Они накапливаются, встраиваются в мембраны клеток сосудов и не только. И дальше все очень плохо.

Если жиры, то качественные и полезные.

Из добавок - натуральный витамин С и, желательно, с биофлавоноидами и в хорошей дозировке. Курильщикам дозировку витамина С нужно повышать раза в 2.

И, конечно, Омега-3. Это главный помощник нашим сосудам. Именно 3, а не 6 и 9. Есть добавки типа 3 в 1, где есть все три омеги 3,6,9. Пожалуйста не ведитесь на это. С Омегой-6 и 9 у нас и так перебор.⠀

Что еще? Конечно, тренировка сердечно-сосудистой системы. Только не надо с места в карьер! Если решите заняться бегом, то в идеале - с тренером, с пульсометром и правильными кроссовками. Тренироваться надо так, чтобы не навредить здоровью.

Что безопасно, так это контрастный душ. Хорошо тренирует наши сосуды и отлично бодрит. Тут вы точно не вредите себе. Пробуйте, если еще не практикуете. Заодно и устойчивость к респираторным заболеваниям сформируете.

Теперь, если рука потянется к анальгетикам или спазмолитикам, сразу вспомните, что таблетка - это не лечение, это устранение симптома. Задача - устранить причину и забыть про головную боль навсегда.

Автор: Татьяна Турчаникова