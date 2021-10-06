В Европе назвали причину энергетического кризиса

Причиной энергетического кризиса в Европе стали неблагоприятные рыночные условия. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии, сообщает ТАСС.

По его словам, спрос на энергоресурсы в настоящее время оказался максимальным за 25 лет.

Тиммерманс подчеркнул, что высокие цены на газ не заставят ЕС отступить от выполнения задач по сдерживанию глобального потепления. Тем временем биржевая цена на газ в Европе в очередной раз побила исторический рекорд. На торгах в среду, 6 октября, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах перешагнула отметку в 1550 долларов за тысячу кубометров, а затем достигла 1606 долларов.

Есть несколько причин для роста цен. Во-первых, это связано с низким уровнем заполненности хранилищ из-за холодной зимы в прошлом году и жаркого лета. Также влияние оказывают ограничения со стороны основных поставщиков (в частности, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину) и большой спрос на СПГ со стороны Азии.

По прогнозам аналитиков Saxo Bank, цены на газ снизятся, если до конца года успеют запустить «Северный поток-2».