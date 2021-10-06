Украина оказалась первой в мире по владению криптовалютой
Украина занимает первую строчку в рейтинге стран мира по владению криптовалютой. По итогам 2020-го государство обошло Соединенные Штаты, Россию, Индию и другие страны, сообщает Обозреватель.
Об этом свидетельствует данные Triple A.
Полный рейтинг выглядит таким образом:
- Украина;
- Россия;
- Венесуэла;
- Кения;
- США;
- ЮАР;
- Нигерия;
- Колумбия;
- Вьетнам;
- Индия.
Интересно, что по оценкам Triple A сейчас криптовалютой владеют в стране более 5,5 млн человек – 12,7% всего населения Украины. При этом криптоактивы в нашем государстве все еще не легализировали.
Страну даже называют "глобальным криптохабом".
"Украина занимает первое место в мире по принятию криптовалют. С июля 2019 года по июнь 2020 года Украина отправила криптовалюты на сумму $8,2 млрд и получила $8 млрд", – пишут в Triple A.
Кто владеет криптовалютой в мире?
- 79% мужчин, 21% женщин;
- 58% – моложе 34 лет;
- 82% людей имеют степень бакалавра и выше;
- 36% имеют годовой доход более $100 тыс.