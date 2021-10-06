Украина оказалась первой в мире по владению криптовалютой

Украина оказалась первой в мире по владению криптовалютой

Украина занимает первую строчку в рейтинге стран мира по владению криптовалютой. По итогам 2020-го государство обошло Соединенные Штаты, Россию, Индию и другие страны, сообщает Обозреватель.

Об этом свидетельствует данные Triple A.

Полный рейтинг выглядит таким образом:

  1. Украина;
  2. Россия;
  3. Венесуэла;
  4. Кения;
  5. США;
  6. ЮАР;
  7. Нигерия;
  8. Колумбия;
  9. Вьетнам;
  10. Индия.

Интересно, что по оценкам Triple A сейчас криптовалютой владеют в стране более 5,5 млн человек – 12,7% всего населения Украины. При этом криптоактивы в нашем государстве все еще не легализировали.

Страну даже называют "глобальным криптохабом".

"Украина занимает первое место в мире по принятию криптовалют. С июля 2019 года по июнь 2020 года Украина отправила криптовалюты на сумму $8,2 млрд и получила $8 млрд", – пишут в Triple A.

Кто владеет криптовалютой в мире?

  • 79% мужчин, 21% женщин;
  • 58% – моложе 34 лет;
  • 82% людей имеют степень бакалавра и выше;
  • 36% имеют годовой доход более $100 тыс.

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