Задержание Саакашвили: премьер Грузии выступил с открытым письмом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал открытое письмо в связи с задержанием бывшего президента страны Михеила Саакашвили, сообщает Новое время.

В нем грузинский премьер обсуждает цели, с которыми Саакашвили прибыл в Грузию.

«Версии могут быть разные. Некоторые считают, что его одолели жажда власти, эгоизм и зависть к другим лидерам Национального движения и он сознательно сел в тюрьму, чтобы оказаться в центре внимания. Некоторые думают, что он вернулся с намерением свергнуть власть, в успехе чего он был глубоко убежден» , — пишет Гарибашвили.

Он называет версию о том, что Саакашвили заранее планировал приехать и сесть в тюрьму, «нелогичной», поскольку в этом случае он бы въехал в страну легально и сел в тюрьму.

«Следовательно, наиболее логичная версия состоит в том, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой на государственный переворот» , — написал Гарибашвили.

По словам премьер-министра, Национальное движение и Саакашвили «не учли, что сегодня в Грузии работают государственные институты».