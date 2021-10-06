ВСУ провели учения экипажей "Точки-У"

В Херсонской области прошли учения экипажей тактических ракетных комплексов "Точка-У" по нанесению условных ракетных ударов, сообщает Корреспондент.

Подразделения совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели.

По словам командующего Объединенным штабом ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тактико-специальных учений расчеты "ТРК Точка-У" продемонстрировали умелые действия по подготовке данных для ракетной стрельбы, переводу комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузке ракет на пусковую установку.

Кроме того, боевые расчеты отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.