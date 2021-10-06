Символика чемпионата Европы-2024 вызвала гнев в РФ

Вчера вечером УЕФА провел презентацию символики чемпионата Европы-2024. На карте континента Украина была изображена с Крымом, как и признается в цивилизованном мире. Однако это вызвало негативную реакцию в России, сообщает Обозреватель.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев набросился на функционеров УЕФА. Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

В России обиделись на карту Украины с Крымом на презентации Евро-2024: "Не знают географию"

"УЕФА где-то проявляет жесткость и настойчивость, а где-то безволие и нерешительность. В данной ситуации, может, по незнанию. Возможно, не знают географию люди. Уже с 2014 года Крым является частью России. Либо это неуважение к жителям Крыма и гражданам России. Не слышат и не видят их" , – сказал Свищев, который занимает должность президента Федерации керлинга РФ.

Также он пообещал, что российские дипломатические ведомства отреагируют "на данное неуважение". Впрочем, позиция европейских чиновников и подавляющего большинства держав планеты известна: Крым – это часть Украины.