Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко женится

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение руки и сердца своей девушке Дарье Тарасовой, сообщает УНИАН.

Певец исполнил трогательную песню, а аккомпанировал ему композитор-виртуоз Евгений Хмара. Затем Кирилл встал на одно колено и вручил девушке помолвочное кольцо, на что она ответила "да".

"И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы: начало новой истории, бесконечная цепочка" , – написала блогерша Мария Солодар.

О Дарье мало что известно. Она уже была замужем и воспитывает сына. Работает не в сфере шоу-бизнеса.