Цена газа в Европе превысила $1900

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив сначала $1500, а затем и $1900 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 11:28 выросла до отметки $1936 за 1 тыс. куб. м, или 161,5 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

Стоимость газа в Европе растет несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток - 2".

Запасы газа в европейских хранилищах на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне.