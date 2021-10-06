Ани Лорак восхитила новым снимком в бассейне

Звезда продемонстрировала идеальную фигуру и роскошный завтрак на фоне дубайских небоскребов, сообщает Корреспондент.

Певица Ани Лорак отправилась на отдых в Дубай и похвасталась эффектным фото в купальнике.

На снимке исполнительница предстала в белом бикини, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Она позировала в бассейне, а рядом с ней в воде находился поднос с завтраком.

"Любовь к ближнему начинается с любви к себе. Посылаю позитивное настроение и желаю доброго утра", − подписала снимок Ани .