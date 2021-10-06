Акции «Газпрома» обвалились на 4 процента через час после установления исторического рекорда, сообщает Лента.Ру.

Сначала в ходе торгов на Московской бирже 6 октября ценные бумаги российский компании обновили максимум. В 10:02 они выросли до $5,48 за штуку. В 10:55 акции начали снижаться и на минимуме в 11:06 упали до $5,26. На 11:35 они торговались по $5,35.

На фоне снижения стоимости акций российских компаний индекс Мосбиржи опустился до уровня открытия торгов (4226,08 пункта, плюс 0,05 процента), индекс РТС ушел в минус на 0,28 процента (1835,01 пункта).