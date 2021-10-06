Беленюк решил продать золотую медаль Олимпиады

На неординарный поступок пошел олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк. Украинский борец классического стиля, депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" объявил о том, что продает свою золотую медаль, сообщает Обозреватель.

В среду, 6 октября, на своей странице в Instagram 30-летний спортсмен написал, что хочет помочь больным детям. Ради этого он выставляет на аукцион награду, а вырученные средства пойдут на благотворительность.

Жан Беленюк с медалью Токио-2020. Источник: Instagram спортсмена

Жан заметил, что готов расстаться со своей медалью.

"Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио :) Она - честь и гордость нашей страны... Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям!" – сообщил Беленюк .

Так же он попросил поделиться своим мнением поклонников и спросил у них, поддерживают ли его решение. В комментариях к посту сразу же оценили добрый поступок Жана, но стали писать, что награду продавать не стоит: есть другие способы собрать деньги на благородные цели.

Жан Беленюк.

Напомним, на летних Олимпийских играх-2020 сборная Украины завоевала 19 медалей, но успех борца оказался единственным "золотым".