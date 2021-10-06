Хронический необъяснимый кашель: диагностика и лечение

С жалобами на кашель на прием к врачу обращается каждый 7-ой пациент, и при всей кажущейся простоте ситуации, поиск причин хронического кашля иногда бывает очень сложен, сообщает Доктор Петрик.

Первый вопрос, который необходимо выяснить доктору, является ли кашель острым или хроническим. Это зависит от длительности существования симптомов: острый кашель продолжается не более 3-х недель, подострый до 2-х месяцев, о хроническом кашле говорят, когда симптомы беспокоят свыше 8 недель. Далее видео о причинах и лечении хронического необъяснимого кашля. Четкий алгоритм действий.