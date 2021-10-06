Лондон захлестнуло мощное наводнение

В Лондоне из-за проливного дождя произошло мощное наводнение. На улицах полно воды. Отметим, в последний раз летом в британской столице сильное наводнение заблокировало доступ к больницам, сообщает Страна UA.

Мощные осадки вывели из строя несколько линий метрополитена. Особенно сильно пострадал район Лондона Найтсбридж.

В социальных сетях появилось видео, на котором автомобили плывут по воде, затоплены магазины и офисы.

Транспорт Лондона сообщил о серьезных задержках.

По данным синоптиков, в одном из районов за час выпало 26 миллиметров осадков.