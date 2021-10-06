Во Франции перехватили судно с тонной кокаина, среди экипажа — украинцы
В минувшую пятницу французская таможня перехватила грузовое судно, следовавшее из Бразилии в направлении бельгийского порта Антверпен, сообщает Деловая столица.
Судно, которое проходило в районе северного берега Франции, перенаправили в порт Дюнкерка, где обнаружили на его борту более тонны кокаина.
Экипаж судна составляли около 20 человек, среди которых — граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. Там были и граждане Украины, капитан — гражданин Румынии. Всех задержали.
Сообщается, что 1127 кг наркотика были спрятаны в трюме судна Trudy, ходившего под флагом Либерии.
Стоимость груза оценивается в десятки миллионов евро. Судно останется в порту Дюнкерка по крайней мере до четверга.
От МИД Украины пока не было никакой реакции по поводу этого события.