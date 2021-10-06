Эксперты назвали самые надежные дизели

Дизельные двигатели тратят меньше топлива, чем бензиновые, поэтому они особенно популярны на вторичном рынке. Эксперты выделили самые надежные дизели, сообщает Твоя машина.

Hyundai-Kia 1.5 и 1.6 CRDi

Это дизели поколения U, которое появилось в конце прошлого десятилетия. U-поколение называется D4F, и было специально разработано для европейских моделей этих двух компаний. Есть варианты на 1,4, 1,5, 1,6 и 1,7 литра мощностью 90-141 л.с.

Двигатели имеют чугунный блок с алюминиевыми головками цилиндров, двумя валами и четырьмя клапанами на цилиндр. Также установлена топливная система от Bosch с электромагнитными форсунками. Из слабых мест стоит отметить растяжение цепи примерно через 80 000 км.

Nissan 2.2 DTi и 2.5 DTi

2,2-литровый DTi / DDTi заслужил хорошую репутацию на фоне конкурентов. Двигатель имеет чугунный блок и алюминиевую головку с двумя валами и приводной цепью. У топливной системы две проблемы: сложность в покупке ремкомплектов для форсунок и чувствительность к качеству топлива.

Зато две двухрядные цепи растягиваются только через 200 000 км. Есть даже третья цепь, которая приводит в действие вакуумный насос. Кроме того, агрегат не имеет толкателей гидрораспределителей, поэтому необходимо периодически их регулировать. Но если за мотором следить, он прослужит долго и верно.

Toyota 2.0 D-4D и 2.2 D-4D

Это второе поколение дизелей с системой Common Rail Toyota. Есть три версии: 1AD-FTV, 2AD-FTV и 2AD-FHV. Это четырехцилиндровые двигатели с двумя валами, 16 клапанами, с алюминиевой головкой и алюминиевым блоком цилиндров, но гильзы при этом чугунные. Версия на 2,0 литра имеет мощность 126 л.с., а на 2,2 литра — от 136 до 177 л.с.

Установлена топливная система от Denso с 9 соленоидными форсунками, работающими под давлением 1700 бар. Вместо ремня – более долговечная цепь ГРМ. Топливные фильтры надо менять при каждой замене масла.

Renault 2.0 dCi

Двигатель разрабатывался совместно с Nissan и получил обозначение M9R. Мотор получил чугунный блок, турбину с изменяемой геометрией и однорядную цепь ГРМ. Мощность составляет 90-180 л.с.

Масло следует менять каждые 15 000 км пробега, притом оно должно быть качественным. Когда цепь начнет растягиваться, двигатель будет дребезжать и сложнее запускаться.

Fiat 1.9 JTD

Этот двигатель привнес технологическую революцию, не утратив при этом надежность. Агрегат весит всего 125 кг. Он имеет прочный чугунный блок и ремень ГРМ, который необходимо менять каждые 100-120 тыс. км пробега. Проблемы возникают редко, но обычно они связаны с вихревыми клапанами.