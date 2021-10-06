Актуально для малогабаритки: интерьеры со спрятанной кроватью

Чтобы сделать помещение более просторным и функциональным, дизайнеры рекомендуют спрятать кровать. Так как она нужна только ночью, все остальное время этот предмет без дела занимает большую площадь, сообщает Профиль.

Особенно актуально такое решение для малогабариток, где хочется освободить как можно больше свободного места.

Кровать в рабочем кабинете

Если во время работы из дома необходимо принимать клиентов или совершать видеозвонки, лучше использовать кровать с опускающимся механизмом. Внешне такое решение выглядит как шкаф, вокруг которого расположены ящики для книг, бумаг и постельных принадлежностей. Чтобы избежать ощущения пустоты, остается только постелить на пол яркий ковер.

фото instagram.com / mariongiovanettiarchitecte

Кровать, спрятанная в зоне кухни

В небольших студиях можно не отказываться ни от функциональной кухни, ни от гостиной и спрятать кровать поближе к обеденной зоне. В собранном виде конструкция напоминает обычный шкаф для одежды с дверцами. При этом в разобранном виде дверцы создают дополнительное ощущение уединенности.

фото instagram.com / atmospheresdesign

Кровать в подиуме

Еще одно решение для малогабариток: разместить мини-кухню или место для отдыха и игр на подиуме, а в нем спрятать выдвигающееся спальное место. В самом подиуме можно сделать несколько отсеков. В большой – задвигать кровать, а в выдвижных ящиках хранить постельное белье, одежду или обувь. Днем кровать скрыта от посторонних глаз, а на освободившемся пространстве можно сделать гостиную или обустроить рабочее место.

Фото из инстаграма

Кровать за фактурной панелью в гостиной

Скрытая кровать с откидным механизмом – хороший вариант, если хочется иметь полноценную гостиную для отдыха и принимать в ней гостей. Нишу для сна можно разместить так, чтобы у стены осталось место для дивана. Панель, за которой спрятана кровать, дизайнеры предлагают декорировать, например, деревянными досками, чтобы днем она смотрелась как продолжение интерьера.

Фото из инстаграма

Кровать в узкой комнате

Такое помещение можно использовать одновременно для сна, работы и отдыха. Рабочий стол эксперты советуют закрепить на фасаде опускающейся кровати, а место для отдыха оборудовать на широком подоконнике. Перед сном столешница опускается, а спальное место выдвигается.