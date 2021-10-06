В США создали таблетки от коронавируса: что о них известно

Исследования показали, что препарат эффективен против всех штаммов COVID, включая "Дельта", сообщает Clutch.

Американская фармацевтическая компания Merck объявила о создании таблетки, прием которой способствует предотвращению развития серьезных симптомов и госпитализации при заражении коронавирусом.

В испытаниях вещества молнупиравир принимали участие более 700 человек, среди которых были пациенты в группе риска. Компания сообщила, что всего 7% принимавших препарат попадали в реанимационное отделение против 14% не принимавших.

Представители фармкомпании отметили, что принимать препарат необходимо на ранней стадии заболевания – в первые 5 дней после заражения, поскольку на более поздних стадиях таблетки не показали значительного эффекта. Препарат эффективен против всех штаммов COVID, включая "Дельту".

"Срочно необходимы дополнительные инструменты и методы лечения для борьбы с пандемией COVID-19, которая стала основной причиной смерти и продолжает оказывать глубокое влияние на пациентов, семьи и общество и создает нагрузку на системы здравоохранения во всем мире. Благодаря этим убедительным результатам мы с оптимизмом надеемся, что молнупиравир может стать важным лекарством в рамках глобальных усилий по борьбе с пандемией и дополнит уникальное наследие компании Merck по достижению прорыва в области инфекционных заболеваний, когда они больше всего необходимы.

Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее доставить молнупиравир пациентам", – сказал Роберт М. Дэвис, генеральный директор и президент. Merck.

В случае одобрения, молнупиравир может стать первым пероральным противовирусным препаратом от COVID-19.