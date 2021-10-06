РФ предложила условия встречи Путин-Зеленский

Россия несколько месяцев назад направила Украине перечень желаемых вопросов для переговоров президентов стран. Об этом, ссылаясь на росСМИ﻿, сообщает Корреспондент.

По данным росСМИ﻿, в нем отсутствуют вопросы аннексии Крыма и войны на Донбассе, но предлагается обсудить отмену санкций, возобновление транспортного сообщения и дипломатических отношений. Всего в списке 12 вопросов и почти все касаются двусторонних отношений.

В частности, в Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о возвращении послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц.

Также в РФ предлагали провести переговоры о соглашении по транзиту и поставках газа после 2024 года.

Крым в документе не упоминается, а Донбасс только раз - в виде замечания о том, что представители РФ в ТКГ и нормандском формате поддержат любые мирные договоренности Киева с ОРДЛО.

По данным издания, Украина на предложение пока не ответила.