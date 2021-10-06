Бой-реванш Усика и Джошуа не состоится в феврале

Бой-реванш звезды супертяжелого веса Энтони Джошуа и украинского боксера Александра Усика скорее всего не состоится в феврале из-за повреждения на лице последнего, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн для BoxingNews24.

Хирн отметил, что из-за рассечения у Усика, которое он получил во время боя с Джошуа, повторный поединок придется перенести с февраля на март-апрель.

"У меня запланирована встреча с Красюком (промоутер Усика - прим.ред.) в конце октября, когда все уляжется. Скорее всего, бой пройдет в марте или апреле. У Усика было сильное рассечение лица. Уверен, что они уйдут в отпуск, так что команда Усика вряд ли будет активно работать до декабря. Уже потом мы начнем строить планы" , - сказал Хирн.

"Считаю, что Джошуа однозначно подерется с Фьюри, Уайлдером, Уайтом и Усиком, потому что он постоянно встречался с топовыми бойцами. Энтони продолжит это делать. Но думаю, что сейчас бой с Усиком - единственное, о чем действительно думает Джошуа" , - добавил Хирн.

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