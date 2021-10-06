Топ-5 кроссоверов, которые без проблем проедут 500 тыс. км

Необходимость капремонта двигателя для некоторых автомобилей возникает уже при 70-150 тыс. км пробега. Однако существуют модели, которые при должном обслуживании мотора способны с максимальными шансами без проблем ездить и после 500 тыс. км пробега, сообщает Профиль.

Эксперты назвали пять таких машин среди представителей SUV.

BMW X3

На первой строчке рейтинга оказался BMW X3 в модификации с рядной "шестеркой" из серии М54. При этом варианты с моторами N-серии специалисты советуют обходить стороной.

Mitsubishi Outlander

На втором месте – Mitsubishi Outlander. Лучше остановить выбор на версиях с моторами 4G63 и 4G69. Высокой динамикой агрегаты похвастаться не могут, зато они отличаются исключительной выносливостью.

Toyota RAV4

На третьей строчке расположилась Toyota RAV4 второго поколения. Кроссовер выпускался в период с 2000 по 2005 год. Обратить снимание следует на модификации с моторами 1AZ-FE и 2AZ-FE.

Toyota Highlander

Четвертая позиция у Toyota Highlander первого поколения 2000-2007 годов выпуска. Речь идет о вариантах с моторами из серии 1MZ-FE – 2,4-литровые V6.

Lexus RX300

Топ-5 завершает Lexus RX300. Большинство автомобилей этой модели, которые присутствуют на отечественном рынке, комплектуются надежными силовыми агрегатами 1MZ-FE.

Многие водители выбирают кроссоверы из-за их практичности и удобной высокой посадки. Некоторым важны внедорожные качества. При этом большинство покупателей кроссоверов обращает внимание на надежность этих автомобилей.