На рынке газа "качели": цена упала на $200 за 10 минут

На максимуме газ дорожал сегодня до 1936 долларов, но потом резко упал в цене. Сейчас торги идут в районе 1770 долларов, сообщает Корреспондент.

На европейском рынке газа в среду, 6 октября, наблюдаются "качели".

Стоимость энергоресурса сегодня за пару часов сначала выросла на 300 долларов за тысячу кубометров, а потом упала на 200 долларов за 10 минут.

Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 11:28 выросла до $1936 за тыс. куб. м, или 161,5 евро за МВт*ч, а через несколько минут упала до 1679 долларов. После этого стоимость газа подросла до 1769 долларов.