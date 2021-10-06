Матч по женскому футболу завершился массовой дракой

Скандалом завершился матч аргентинского первенства среди женских команд по футболу между "Годой Крус" и "Лас Пумас", сообщает Обозреватель.

При счете 2:0 в пользу хозяев две соперницы сошлись в борьбе за мяч в центре поля. Вспыхнувшие эмоции перешли через край, и вскоре девушки уже сошлись врукопашную.

Драка в матче женских команд в Аргентине. Источник: Скриншот

Вместо того, чтобы остановить дравшихся футболисток, многие их партнерши активно подключились к выяснению отношений. Прибежали даже игроки со скамейки запасных. В итоге началась массовая драка.

Женская драка в чемпионате Аргентины. Источник: Скриншот

Главный арбитр предпочел не вмешиваться в события и наблюдал за происходящим со стороны. Один из боковых судей-мужчин старался определить главных участниц драки, но затем последовал примеру коллег и отбежал в сторону.