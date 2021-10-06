Каким будет новое поколение Mazda 6

Mazda анонсировала появление Mazda 6 следующей генерации, сообщает Автоцентр.

По некоторым данным, официальная премьера запланирована на первую половину 2022 года. Смена поколений принесет автомобилю ряд новшеств, в числе которых заднеприводная платформа и другие моторы. При этом последние могут быть как классическими, так и электрифицированными.

Основой дизайна новой Mazda 6 станет концепт Vision Coupe, продемонстрировавший фирменную философию дизайна KADO на Токийском автосалоне 2017 года. Шоу-кар выделялся длинным капотом, новой формой радиаторной решетки и H-образным задним диффузором.

Mazda Vision Coupe

В движение модель будут приводить новые 3,0-литровым бензиновые и дизельные моторы, работающие по схеме умеренный гибрид. В такой силовой установке в качестве вспомогательного мотора используется 48-вольтовый стартер-генератор. Также Mazda 6 обещают полноценную гибридную версию. Правда такой вариант появится немного позже.