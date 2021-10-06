Шмыгаль озвучил размер минимальной пенсии с 1 декабря

Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривень, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн" , — написал он.

По словам премьера, "это только часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев" .