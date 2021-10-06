Шмыгаль озвучил размер минимальной пенсии с 1 декабря
Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривень, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн", — написал он.
По словам премьера,
"это только часть мероприятий по реализации комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев".
"Увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе. Это обязанность государства и украинского правительства", — отметил Шмыгаль.