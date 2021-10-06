Mercedes расширяет популярное семейство G-Class

Компания Mercedes расширяет популярное семейство внедорожников G-Class. Первая новинка представляет собой машину актуального поколения в исполнении Professional Line. Вторая – открывает новую страничку в истории армейских вездеходов, сообщает Обозреватель.

Представленная мировой общественности в 2018 году новая генерация G-Class принесла целый ряд важных изменений, но сохранила главное – узнаваемость и верность традициям. В этом году в семейство добавили версию G 350d Professional Line, которая адресована любителям путешествий, активного отдыха, а также тем, кто по долгу службы должен посещать места, удаленные от цивилизации.

В этом году в семейство добавили версию G 350d Professional Line. Источник: Daimler AG

В стандартное оснащение новинки вошли защитные решетки на фарах, расширители колесных арок, 18-дюймовые диски с внедорожной резиной, трубчатый каркас для запасного колеса, экспедиционный багажник с лестницей и массивная защита днища. Кроме того, для версии Professional Line подготовили особый медный цвет кузова. Покупателям предлагается также широкий ассортимент дополнительных опций, позволяющих максимально персонализировать автомобиль.

Для версии Professional Line подготовили особый медный цвет кузова. Источник: Daimler AG

Вторая новинка – это армейский вариант внедорожника, который будет доступен исключительно для военизированных подразделений, армии стран НАТО и специальным службам. Автомобиль получил заводское обозначение W464 и является дальнейшим развитием модели первого поколения.

Aрмейский вариант внедорожника будет доступен исключительно для военизированных подразделений, армий стран НАТО и специальных служб. Источник: Daimler AG

Он использует кузов, неразрезные мосты и мощную раму от классической модели W461. Отличить новинку от предшественника можно по массивному переднему бамперу, шноркелю, который перебрался на левую сторону машины, расширителям колесных арок, новой облицовке радиатора и иным дискам с внедорожной резиной.

Новый вездеход использует кузов, неразрезные мосты и мощную раму от классической модели W461. Источник: Daimler AG

Под капотом расположился рядный шестицилиндровый 2,9-литровый турбодизель мощностью 249 л.с., который пришел на смену 184-сильному V6 3.0. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат", вместо прежней 5-ступенчатой АКП.

Помимо пятидверного кузова универсал заказчикам будет доступно шасси для установки различных специальных надстроек. Кабину удлинили, что позволило увеличить диапазон регулировки сидений и организовать дополнительное место для багажа.