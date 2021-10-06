Mercedes расширяет популярное семейство G-Class
Компания Mercedes расширяет популярное семейство внедорожников G-Class. Первая новинка представляет собой машину актуального поколения в исполнении Professional Line. Вторая – открывает новую страничку в истории армейских вездеходов, сообщает Обозреватель.
Представленная мировой общественности в 2018 году новая генерация G-Class принесла целый ряд важных изменений, но сохранила главное – узнаваемость и верность традициям. В этом году в семейство добавили версию G 350d Professional Line, которая адресована любителям путешествий, активного отдыха, а также тем, кто по долгу службы должен посещать места, удаленные от цивилизации.
В стандартное оснащение новинки вошли защитные решетки на фарах, расширители колесных арок, 18-дюймовые диски с внедорожной резиной, трубчатый каркас для запасного колеса, экспедиционный багажник с лестницей и массивная защита днища. Кроме того, для версии Professional Line подготовили особый медный цвет кузова. Покупателям предлагается также широкий ассортимент дополнительных опций, позволяющих максимально персонализировать автомобиль.
Вторая новинка – это армейский вариант внедорожника, который будет доступен исключительно для военизированных подразделений, армии стран НАТО и специальным службам. Автомобиль получил заводское обозначение W464 и является дальнейшим развитием модели первого поколения.
Он использует кузов, неразрезные мосты и мощную раму от классической модели W461. Отличить новинку от предшественника можно по массивному переднему бамперу, шноркелю, который перебрался на левую сторону машины, расширителям колесных арок, новой облицовке радиатора и иным дискам с внедорожной резиной.
Под капотом расположился рядный шестицилиндровый 2,9-литровый турбодизель мощностью 249 л.с., который пришел на смену 184-сильному V6 3.0. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат", вместо прежней 5-ступенчатой АКП.
Помимо пятидверного кузова универсал заказчикам будет доступно шасси для установки различных специальных надстроек. Кабину удлинили, что позволило увеличить диапазон регулировки сидений и организовать дополнительное место для багажа.