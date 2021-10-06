Во Львове могут усилить карантин с 14 октября
Львовский городской штаб оперативного реагирования рекомендовал усилить карантинные ограничения в городе в связи с увеличением уровня заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
"Городской штаб оперативно реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19", - написал он.
Садовый отметил, что окончательная информация об усилении карантина будет известна в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.