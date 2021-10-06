Розничные цены на топливо продолжили рост

Розничные сети АЗС с 5 на 6 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов Консалтинговой группой «А-95», сообщает Enkorr.

Рост цен стал результатом корректировки в начале недели стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на BVS бензин марки А-92 подорожал на 30 коп./л, до 30,29 грн/л, А-95 — на 10 коп./л, до 30,99 грн/л, а дизельное топливо — на 40 коп./л, до 29,59 грн/л. В сети AMIC цены на все виды топлива выросли в среднем на 8-9 коп./л.

SOCAR повысила стоимость дизельного топлива на 1 грн/л, до 33,98 грн/л.

Такие сети как «Овис», Prime, «Аавтопорт», «Кворум», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,1-1,8 грн/л.

По данным «А-95», средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 1 коп./л и составила 29,24 грн/л, бензин А-95 подорожал на 5 коп./л — до 30,08 грн/л, дизельное топливо — также на 5 коп./л, до 28,83 грн/л.