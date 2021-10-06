Присвоение земли в Одессе: названы имена подозреваемых

Присвоение земли в Одессе: названы имена подозреваемых
Фото: Facebook

Стало известно, кому, кроме мэра Одессы Геннадия Труханова, объявили подозрения по делу о присвоении земли в городе. В этом списке есть бизнесмен Владимир Галантерник, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозрения объявили:

  • одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику,
  • экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко,
  • директору департамента Одесского городского совета Алексею Спектору,
  • и ряду других чиновников местного уровня.

Автор: Олег Черныш

Новости

analytics