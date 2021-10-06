В ЕС призвали к ограничению скорости в жилых районах

Европейский парламент требует более решительных мер в сфере безопасности дорожного движения, сообщает Европейская правда.

В резолюции по безопасности дорожного движения ЕС, принятой в среду 615 голосами, отмечается, что ежегодно на дорогах ЕС погибает около 22 700 человек, а около 120 000 - получают серьезные повреждения.

По последним данным, самыми безопасными дороги остаются в Швеции (18 смертей на миллион жителей), тогда как Румыния (85 на миллион) сообщила о самом высоком уровне смертности в 2020 году. Средний показатель в ЕС составил 42 смерти на миллион жителей.

Превышение скорости является ключевым фактором примерно в 30% смертельных ДТП, отмечают депутаты Европарламента. Они призывают Еврокомиссию рекомендовать способы применения безопасных ограничений скорости, таких как максимальная скорость 30 км в час в жилых районах и районах, где большое количество велосипедистов и пешеходов.

Они также настаивают на введении нулевой толерантности к управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подчеркивая, что алкоголь имеет отношение к 25% всех смертей на дорогах.

Кроме того, Европарламент призвал Европейскую комиссию рассмотреть возможность включения программы безопасного вождения в смарт-устройства водителей. Для владельцев транспортных средств с высоким уровнем безопасности также могли бы быть разработаны налоговые льготы и привлекательные схемы дорожного страхования.

В резолюции также говорится, что ЕС должен увеличить финансирование эффективных программ безопасности дорожного движения, сосредоточив внимание на регионах с высоким уровнем ДТП. Кроме того, государствам ЕС следовало бы создать фонды безопасности дорожного движения и направлять доходы от дорожных штрафов на ее повышение.

Для формирования будущей политики безопасности дорожного движения ЕС Европарламент призывает Европейскую комиссию рассмотреть возможность создания Европейского агентства шоссейного транспорта.