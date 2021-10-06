Mini анонсировала новый JCW Anniversary Edition

Британская компания Mini отметила гоночные успехи Mini Cooper выпуском двухдверной версии хэтчбека John Cooper Works в особом исполнении Anniversary Edition. Новинку посвятили дебюту в 1961 году Mini Cooper, сообщает Обозреватель.

К 60-летию выхода на гоночные трассы первого Mini Cooper, созданного компанией Cooper Car Company, в Mini решили предложить покупателям и фанатам истории особую "юбилейную" версию хетчбека.

Всего в компании намерены изготовить 740 коллекционных экземпляров. Источник: Mini

Всего в компании намерены изготовить 740 коллекционных экземпляров, а количество является отсылкой к номеру 74, украшавшему первый Mini Cooper. Новинка будет доступна исключительно в цвете British Racing Green, с белой крышей и корпусами зеркал, белыми декоративными полосами и красными элементами декора. Капот и двери машины украсит номер 74, в честь гоночной модели 1961 года.

В салоне используется черная кожа с контрастной красной строчкой. Источник: Mini

В салоне используется черная кожа с контрастной красной строчкой. Приборную панель и дверные проемы украсили эмблемами в честь Cooper Car Company, а справа от рулевой колонки на торпеде нанесены автографы трех представителей династии Куперов – Чарли, Джона и Джона Майкла.

Справа от рулевой колонки на торпеде нанесены автографы трех представителей династии Куперов – Чарли, Джона и Джона Майкла. Источник: Mini

Приборную панель и дверные проемы украсили эмблемами в честь Cooper Car Company. Источник: Mini

Версия Mini John Cooper Works Anniversary Edition обойдется ценителям бренда в $39900 без учета налогов.