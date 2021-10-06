Сколько украинцев получают зарплату больше 25 тысяч грн

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в июне 2021 года. Зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали для 9,1% работников, сообщает РБК-Украина.

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату до 7000 гривен - 33,4% штатных работников.

Всего количество штатных работников на конец июня, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6924,3 тысяч человек, что на 208 тысяч человек больше, чем в марте (6716,3 тысяч человек).

Среди них было начислено:

до минимальной 6000,00 грн - 16,3%,

от 6000,01 до 7000,00 грн - 17,1%

от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,7%,

от 8000,01 до 9000,00 грн - 6,1%,

от 9000,01 до 10000,00 грн - 5,5%,

от 10000,01 до 11000,00 грн - 4,9%,

от 11000,01 до 12000,00 грн - 4,4%,

от 12000,01 до 13000,00 грн - 4,2%,

от 13000,01 до 14000,00 грн - 3,6%,

от 14000,01 до 15000,00 грн - 3,3%,

от 15000,01 до 20000,00 грн - 11,7%,

от 15000,01 до 20000,00 грн - 6,1%,

более 25000,00 грн - 9,1%.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2021 года составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).

Автор: Александр Белоус