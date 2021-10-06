Арест судна с наркотиками: украинцу предоставили адвоката

В МИД Украины подтвердили, что 4 октября правоохранительные органы Франции задержали возле города Дюнкерк экипаж судна M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа - гражданин Украины, сообщает Укринформ.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

«Посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь. Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств» , - отметил он.

Как сообщали французские СМИ, в минувшую пятницу французская таможня перехватила грузовое судно, следовавшее из Бразилии в направлении бельгийского порта Антверпен.

По данным газеты La Voix du Nord, экипаж судна составляли около 20 человек, среди которых - граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. Агентство AFP отмечает, что там были и граждане Украины, капитан - гражданин Румынии. Всех задержали.

По итогам трехдневного содержания под стражей экипаж направили к судебным следователям в Париж. Следствие ведет специальный орган по борьбе с организованной преступностью.

Сообщается, что 1127 кг наркотика были спрятаны в трюме судна Trudy, которое следовало под флагом Либерии. Стоимость груза оценивается в десятки миллионов евро. Судно останется в порту Дюнкерка по крайней мере до четверга.