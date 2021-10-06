Нафтогаз получил 27 млрд от Оператора ГТС на закупку газа

Компания "Оператор ГТС Украины" перечислила "Укртрансгазу" 27 млрд гривен. Деньги должны пойти на закупку газа, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал источник в правительстве.

"Перечислено 27 млрд гривен от ОГТСУ" , - сказал собеседник.

Министр энергетики Герман Галущенко на заседании Кабмина 6 октября заявил, что "Нафтогаз" обеспечен деньгами на закупку газа.

"Нафтогаз обеспечен соответствующим финансовым ресурсом для того, чтоб продолжать дальше накапливать газ" , - заявил Галущенко.

Напомним, Кабинет министров одобрил договор о компенсации "Оператором ГТС Украины" компании "Укртрансгаз" (входит в Группу "Нафтогаз") средств за передачу ГТС Украины. Деньги планируется направить на закупку газа.

По информации РБК-Украина, проект договора, ранее направленный в Кабмин, предусматривал, в частности, выплату "Укртрансгазу" Оператором ГТС суммы в 47,9 млрд грн двумя траншами - 27 млрд в октябре и 20,9 млрд - до конца 2021 года.

Автор: Юрий Дощатов