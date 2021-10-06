Лилия Ребрик показала новое семейное фото

Лилия Ребрик не только успешная украинская ведущая, но еще и хранительница домашнего очага. За танцором Андреем Диким артистка замужем уже почти 10 лет. В браке родились две прекрасные девочки: старшенькая – копия мама, а вот младшенькая пошла в отца, сообщает Today.ua .

В личном аккаунте в Инстаграм Лилия Ребрик опубликовала новую совместную фотографию со своей младшей дочерью – 3-летней Полиной. Красавицы-блондинки запечатлены у стола рядом со свежеиспеченным тортом.

Лилия Ребрик показала свою подросшую красавицу-дочь