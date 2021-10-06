Реклама вакцинации, проверки по субсидиям и пенсии. Что принял Кабмин

Кабмин 6 октября ожидаемо начался с двух самых горячих тем – коронавируса и отопительного сезона, сообщает Страна UA.

По коронавирусу новости неутешительные – статистика стремительно ухудшается. Что заставляет власти разворачивать новые койко-места и привлекать дополнительный медперсонал.

"Уже вскоре несколько областей попадет в красную зону", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что касается отопительного сезона, то Кабмин признал наконец энергетический кризис, отметив рекордные цены на газ в Европе (а они уже близятся к 2 тыс. долларов за тысячу кубов). При этом, никакого решения по сдерживанию этого кризиса для Украины правительство пока не представило. Озвучили только планы поручить "Нафтогазу" увеличивать добычу газа.

Но в целом, газа на отопительный сезон, по словам министра энергетики Германа Галущенко, хватает (сезон хотят начать с объемом 19,2 млрд кубов, сейчас его около 19 млрд). Хотя, эксперты утверждают, что если зима будет холодной, газа может не хватить.

Что еще принял Кабмин 6 октября.

Новые пошлины на десятки товаров

В Украине хотят пересмотреть таможенные пошлины на ряд товаров. Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает изменение пошлин по более чем 90 товарных наименований.

Пересмотр ставок связан с унификацией налогов по схеме ВТО. В списке товаров, по которым будет меняться пошлина, рыба, мясные продукты, семена, битум, электронные термометры, разного рода пленки, плиты и листы (из полимеров, пластмассы и пр.), автомобильные комплектующие и др.

Как говорится в пояснительной записке, вопрос с пошлинами возник потому, что импортеры зачастую играли на разных ставках налогов на похожие товары. И за счет этого экономили на пошлинах. По итогам пересмотра ставок на более чем 50 товарных наименований, они вырастут. Это принесет в бюджет дополнительно порядка 250 млн грн в год, а вот потребителям стоит готовится к очередному витку цен, так как новые пошлины импортеры станут закладывать в розничные цены.

Тюрьма за экологию

В Уголовный кодекс могут внести новые статьи – за экологические преступления. Соответствующий законопроект согласовал Кабмин. В частности, уголовными могут стать статьи "нарушение правил заготовки древесины", "незаконная перевозка, хранение и сбыт древесины", "незаконный ввоз или вывоз объектов растительного и животного мира".

По этим статьям хотят предусмотреть сроки от 1 до 3 лет. Также на уголовный срок потянет сокрытие информации о радиационном фоне, загрязнении земель, продуктов, состоянии заболеваемости населения и др. Если это причинит ущерб в значительном объеме, хотят предусмотреть штраф в 3-4 необлагаемых минимума или тюремный срок до трех лет.

Новые правила выезда детей за границу

Кабмин утвердил ряд законопроектов, касающихся прав родителей. В частности, одобрили проект о вывозе ребенка за границу. Речь идет о спорных выездах, когда один из родителей против, и добился решения суда в свою пользу. Для таких случаев хотят предусмотреть статью в административном кодексе –если один из родителей нарушил решение суда по вывозу ребенка за пределы Украины, ему выпишут штраф в 100-200 необлагаемых минимумов. Если один из родителей не проинформирует другого о вывозе ребенка – штраф составит 50-150 необлагаемых минимумов.

Еще один проект касается разрешения от одного из родителей на выезд ребенка (скажем, если он путешествует в сопровождении другого родителя). Сейчас такие разрешения нужно заверять у нотариуса, а это время и деньги. В проекте предлагается предусмотреть подачу такого разрешения через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Причем, такие разрешения можно будет давать на длительные сроки – до трех лет.

Интересно, что если один из родителей против выезда ребенка, он может обратиться в суд, но только при условии, что не имеет задолженности по уплате алиментов. Также прописали случаи, когда разрешение второго родителя не потребуется.

Договора по янтарю

Кабмин, спустя более года после легализации добычи янтаря, утвердил типовой договор на проведение разведки и добычи на участках янтароносных недр.

Как указано в пояснительной записке, земельный кодекс был дополнен пунктом, согласно которому собственнику специального разрешения можно использовать участок на основании договора на разведку и добычу. Но до сих пор формы такого договора нет. Проект договора уже подавали на Кабмин в прошлом году, но его так и не утвердили. Это тормозит разведку и добычу янтаря.

Повышение штрафов за вылов рыбы

В Украине повысили таксы, которые применяются при подсчете убытков от незаконного вылова рыбы. По большинству видов рыбы ставки повысили, причем по некоторым – очень существенно. Как поясняют в Кабмине, причина повышения таксы – существенное ухудшение ситуации с запасами и возобновлением водных биоресурсов. Попросту говоря – браконьеры активно опустошают акваторию.

Полиграф для ГБР

Кабмин принял постановление, которым меняет правила проведения обязательного психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований.

В документе расширен перечень болезней, которые позволяют отсрочить проверки. В новой версии в перечень включили также инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые или дыхательные проблемы и «другие состояния, которые не допускают возможности проведения исследования». Также увеличили время проведения исследования – с часа до двух.

Льготный режим для кино

Представители киноиндустрии, которые в последнее время и так получают щедрое госфинансирование, теперь могут рассчитывать еще и на освобождение от части налогов.

Речь идет об отмене НДС и ввозной пошлины на импорт товаров, которые предназначены для кинематографической деятельности. Постановление, предусматривающее внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс, принял Кабмин.

Как будет работать БЭБ

Кабмин определился, как будет работать БЭБ – утвердили штатное расписание и материально-техническое обеспечение. Согласно постановлению Кабмина, в аппарате Бюро будет работать 700 человек, в территориальных органах – 3,3 тысячи. При этом, лимит авто для аппарата – 3 машины, для территориальных подразделений – 46.

На электроэнергию ищут инвесторов

Кабмин упростил требования к инвесторам, готовым вложиться в строительство генерирующих мощностей – в частности, высокоманевренную генерацию, которой, как указано в пояснительной записке, Объединенной энергосистеме катастрофически не хватает.

Для потенциальных инвесторов уменьшили стоимость гарантийного обеспечения участия в конкурсе, дали право привлекать поручителей, упростили требования к подготовке конкурсных предложений. Также инвесторам хотят давать гарантии по своевременной оплате и увеличить тариф на сумму, прописанную в договоре.

Проверки по субсидиям

Минсоцполитики хочет усилить проверки получателей социальных пособий. В том числе, субсидий. С подачи министерства, соответствующее постановление принял Кабмин. В частности, прописано, что контроль за правильностью назначения субсидий будет осуществлять Национальная служба по социальным услугам.

Если решение о назначении субсидии принимается на основании обследования жилищных условий претендента, обязательно должен составляться акт.

При этом, из действующего порядка убрали пункт о том, что выплаты субсидий прекращаются, если социальные инспектора обнаружат во время выборочного обследования, что получатель живет богаче, чем пытался представить, и получил компенсацию по ЖКХ незаконно.

Также прописали, на что может идти социальная помощь на ребенка – на оплату услуг патронажного воспитателя и ЕСВ за него, на содержание ребенка в патронажной семье и пр.

Как переписали пенсионный бюджет

Кабмин внес изменения в бюджет Пенсионного фонда. Это связано с дополнительными выплатами. При этом, ПФ ожидает увеличение доходов по ряду статей – в частности, по ЕСВ. В итоге, общий бюджет ПФ незначительно вырастет – с ожидаемых 327 млрд грн до 340,2 млрд грн. Но увеличится также и государственное финансирование на покрытие дефицита ПФ.

Общие доходы ПФ таким образом увеличиваются с 498,3 до почти 517 млрд грн. Расходы ПФ вырастут с планируемых 498,3 млрд грн до 516,8 млрд грн. То есть, денег должно хватить, но впритык. Скажем, если будут просрочки по ЕСВ, Фонду снова придется одалживать у Госказначейства или просить денег из госбюджета.

Автошколы будут учить по-новому

Кабмин внес изменения в учебные программы для водителей. Теперь в автошколах станут учить по-новому, как в Европе.

В теоретическую часть добавят такие предметы, как этика водителя транспортного средства, медицинское обеспечение. Практический блок будет включать, собственно, практику вождения и специальные положения относительно категорий.

При этом, автошкола может менять до 20% тем по собственному усмотрению. Заниматься в автошколе можно будет не более 5 часов в день. По итогу, выпускники должны будут знать: правила дорожного движения, особенности посадки и высадки пассажиров, требования к документам, основы предоставления медпомощи и др.

Реклама вакцинации

Кабмин выделил 25 млн грн на кампанию по «популяризации вакцинации». В пояснительной записке указано, что необходимость рекламы связана с низкими темпами вакцинации. Но вот помогут ли деньги ускорить вакцинацию или их просто освоят – вопрос пока открытый. При общем недоверии украинцев к системе здравоохранения и отсутствии гарантий компенсацией за побочку от прививок, реклама может и не сработать.

Программа психического здоровья

Кабмин утвердил план реализации Концепции в сфере психического здоровья нации. Так, в следующем году ждут региональных планов по психическому здоровью и разработки законопроекта на эту тему.

В 2023 году перепишут положение о судмедэкспертизе по психиатрии и профессиональные стандарты для отрасли и др. Также планируются программы по предотвращению самоубийств – в частности, в армии.