Глава МИД прокомментировал арест Саакашвили

Задержанный в Грузии Саакашвили как гражданин Украины получит полную поддержку и защиту со стороны украинских консульских служб, сообщает Укринформ.

В этом заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Позиция украинского государства такова: независимо от фамилии и социального статуса гражданин Украины пользуется полной поддержкой и защитой Украины в любой точке мира. Поэтому господину Саакашвили предоставляется тот же объем консульского содействия и помощи от Украинского государства, который предоставляется другому гражданину, попавшему в беду за границей" , - заявил Кулеба.

Он отметил, что в понедельник Саакашвили посетил консул, а украинское посольство в Грузии должно наладить механизм оперативного взаимодействия с грузинскими властями, чтобы в любой момент можно было решать вопросы, связанные с этим делом.

Министр добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от того, какие процессуальные шаги будут делать грузинские власти в отношении Саакашвили.